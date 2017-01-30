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Atça Anadolu Lisesi'nden duyarlı proje



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Atça Anadolu Lisesi "Tasarruf et, tekrar kullan, geri dönüştür" temalı "Dünyaya Yardım Et" projesi kapsamında Avrupa ülkelerini ziyaret ediyor.



Atça Anadolu Lisesi öğrencileri Yunanistan, Bulgaristan İspanya, Finlandiya, Letonya ve Slovakya ile ortaklaşa yürütülen çalışmada Polonya'nın Torun şehrindeki Bilim Fuarı'nı ziyaret ederek yurt dışında çeşitli bilgi ve deneyimler edindi.



Çevre tanıtım gezilerine, ağaç dikme etkinliğine katılan Atçalı öğrenciler ve öğretmenleri aynı zamanda ziyaret ettikleri okulda ders gözlemlerinde de bulundu. Erasmus projesi için okul bahçesinde oluşturulan botanik bahçesinde proje ortağı ülkelerden gelen tohumlarla birlikte Yunanistan'dan gelen bir zeytin ağacı da dikildi.



Sıradaki ziyaretini Yunanistan'a gerçekleştirecek olan Atça Anadolu Lisesi, Türkiye'de yetişen tohumları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde toprakla buluşturmaya devam edecek.

(MB-Y)



30.01.2017 08:39:20 TSI

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