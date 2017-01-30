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İHH'li kadınların ördüğü kazaklar Suriyeli çocukları ısıtacak



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat İHH Kadın Kolları tarafından örülen kışlık ürünler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü sınır kapısı yakınlarında kurulan lojistik destek kamplarında bulunan Suriyeli çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yozgat Kadın Kolları tarafından örülen yüzlerce atkı, bere, yelek, hırka ve kazak çadır kentlerde barınan Suriyeli 0-5 yaş arası çocuklara ulaştırılacak.

Yozgat İHH Derneği Başkanı Şahin Çarkçı, kadın kolları tarafından örülen el emeği ürünlerin lojistik destek kamplarında bulunan Suriyeli çocuklara ulaştırılması için yola çıktığını söyledi.

Soğuk kış günlerinde çocukların unutulmaması gerektiğini belirten Çarkçı, emeği geçen Yozgat İHH kadın kolları üyelerine teşekkür ederek yardım faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Yozgat İHH Derneği olarak bin 500 Suriyeli yetim çocuk için gıda paketi çalışmalarının başladığını da söyleyen Çarkçı ayrıca yine yetim çocuklar için 250 adet hijyen paketi hazırlanacağını dile getirdi.

Çarkçı ayrıca Bangladeş'te bulunan Sultan Abdulhamit Han Yetimhanesi'nde kalan 66 yetim çocuğun eğitim, sağlık ve genel bakımlarıyla ilgili İHH Genel Merkezi tarafından Yozgat İHH'ya 8 bin Euroluk proje verildiğini de hatırlattı.

(BMG-SK)



30.01.2017 08:42:22 TSI

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