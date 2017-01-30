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1461 Trabzonspor Niğde'de buz kesti



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta maçında Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği 1461 Trabzonspor'u 1-0 yendi.

5 Şubat Şehir Stadyumunda oynan karşılaşmada taraftarın da desteğini arkasına alan Niğde Belediyespor maça iyi başlayan taraf oldu.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle gitti.

Maçın 69. dakikasında Niğde Belediyesporlu İbrahim Alan, rakip defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi. İbrahim Alan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma Niğde Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Niğde Belediyespor aldığı bu galibiyetle 33 upanla 5. sıraya yükselerek liderle olan puan farkını 10'a indirdi.

1461 Trabzonspor ise 23 puanla 14. sıraya geriledi.

(MB-YE-AÖ-Y)



30.01.2017 08:44:27 TSI

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