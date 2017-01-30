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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 08:47
Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi
Sultanbeyli'de Dadaşlar Kızılay'a kan verdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. "Bir Damla, Bin Umut" deyip 48 ünite kan bağışladılar
Geleneksel olarak her yıl yapılan kan bağışı kampanyasına Sultanbeyli'de yaşayan Dadaşların yoğun ilgisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Kızılay'ın kan stoklarımız azalıyor diyerek yapmış olduğu kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Erzurumlular Derneği 48 ünite kan ile bu kampanyaya destek verdi.
Kampanyaya ilk kanı vererek start veren Sultanbeyli Erzurumlular Dernek Başkanı Ali Sezer, "Göreve geldiğimiz ilk yıl geleneksel hale getirdiğimiz programlarımız var. Kan bağışında bunlardan birisi. Bu geleneğimizi daha da ileri seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.
(AA-AA-Y)

30.01.2017 08:52:53 TSI
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