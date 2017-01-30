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Tatvan Belediyesinden kar temizleme çalışması



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA)  Bitlis'in Tatvan Belediyesi, aralıksız devam eden kar yağışı ile birlikte başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte Tatvan Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri tarafından ilçe merkezindeki tüm yollarda temizleme çalışmaları yapıldı. Yoğun kar yağışının bugün de devam ettiği ilçede, 18 iş makinesi ve 70 personelle birlikte geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade eden Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş, Tatvan'ı 9 eşit bölgeye bölerek çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti. Üç gündür aralıksız devam eden kar yağışından dolayı halkın sorunlarla karşılaşmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Menteş, "Üç gündür kar yağışı aralıksız devam ediyor. İlk etapta toplu taşıma araçları güzergahları ve hastane yollarını açtık. Daha sonra mahalle yolları ile cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmamız devam etti. Bununla birlikte yol genişletme çalışmamız da sürüyor. 18 iş makinesi ve 70 personel ile birlikte ilçede 9 farklı gölgede çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor" dedi.

(HO-MSA-Y)



30.01.2017 09:10:35 TSI

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