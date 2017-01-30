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Demirkan yeniden başkan



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan S.S. Vezirköprü Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlık seçimini mevcut başkan Şakir Demirkan Kazandı.

Atatürk İş Merkezi Konferans Salonunda yapılan başkanlık seçimine üyelerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Bin 559 üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan 988 oy alırken, diğer aday Hüseyin Yılmaz 566 oyda kaldı, 5 oy da geçersiz sayıldı. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Başkan Demirkan'ın yanı sıra Ercan Coşkun, Rıdvan Görel, Önder Erdem ve Ümit Çörüş seçildi. Gece geç saatlere kadar süren seçim heyecanı sonunda yeniden başkan seçilen S.S. Vezirköprü Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan üyelere seslenerek, "Sizlerle her zaman gurur duydum. Bana olan güveniniz için hepinize teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

(ACİ-SLH-Y)



30.01.2017 09:19:17 TSI

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