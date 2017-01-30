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Kaymakam Şimşek'ten STK'lara 'Duyarlı olun' çağrısı



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, ilçede faaliyet gösteren 52 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile bir araya geldiği 'Güvenlik ve Ekonomi' konulu toplantıda 'Duyarlı olun' çağrısı yaptı. Şimşek, "Özellikle ulaşım sektöründeki toplu taşımacılar ve taksiciler, ilçemize gelen yerli yabancı kim olursa şüphelendiğiniz olumsuz gördüğünüz bir durum olduğunda mutlaka bize ulaştırın bilgi verin" dedi

Toplantıya Serik İlçe Emniyet Müdür Vekili Melike Demircan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece, Büyükşehir Belediyesi Serik Koordinatörü ve Meclis Üyesi Ramazan Etli, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya'nın hazır bulunduğu toplantıya esnaf odası ile kooperatif kuruluşu, çeşitli birlik ve kamu yararına çalışan dernek kuruluşu başkanları ile temsilcileri katıldı.

"Hep birlikte duyarlı olun"

Önümüzde ki aylarda yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumu, turizm ve terör konularına dikkat çeken Kaymakam Şimşek, "Çok müstesna bir şehirde Antalya da yaşıyoruz. İlçemiz de çök müstesna yerlerden birisi. Turizm ve tarım olarak Allah'ın verdiği nimetler var. Bildiğiniz gibi içeriden ve dış ülkelerden ülkemizle uğraşıyorlar. 15 Temmuz da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Öncelikle emniyeti asker veya diğer kamuda çalışanlar temizlendi. Bu nedenle az personelle çok iş yapmaya çalışıyoruz. İçeride PKK, dışarıda uzantısı olan YPG, DAEŞ gibi terörle mücadele ediyoruz. Birliklerimiz Suriye de mücadele ediyor. Ekonomik gelir açısından turizm de, tarım da bizim için önemli. Bir silah patladığında dünya ülkeleri anında duyuyor. Bu nedenle örgütlü olan siz sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz. Özellikle ulaşım sektöründeki toplu taşımacılar ve taksiciler, ilçemize gelen yerli yabancı kim olursa şüphelendiğiniz olumsuz gördüğünüz bir durum olduğunda mutlaka bize ulaştırın bilgi verin. Temsilciler olarak üyelerinize bu konuyu aktarın. Hep birlikte duyarlı olun" dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili uyarıda da bulunan Kaymakam Şimşek, "Önümüzdeki Nisan ya da Mayıs'ta Anayasa'nın 18 maddesinde değişiklik için güven oylaması yapılacak. Herkes hür vicdanı ile oy kullanacak. Bu oylamanın kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyoruz. Yüne olumsuz bir durumda mutlaka bize bildirin" şeklinde uyardı.

(ST-AA-



30.01.2017 09:23:42 TSI

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