Sis ve buzlanmanın neden olduğu kaza da 1 kişi öldü
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de sis ve buzlanma nedeni ile meydana gelen kaza da 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ankara'dan Kayseri istikametine seyretmekte olan 19 UT 044 plakalı otomobil sürücüsü A.S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı.
Otomobilde bulunan A.S. hayatını kaybederken yanında bulunan A.E. yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
(AÖ-Y)
30.01.2017 09:27:41 TSI
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