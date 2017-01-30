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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Sis ve buzlanmanın neden olduğu kaza da 1 kişi öldü

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:22
Sis ve buzlanmanın neden olduğu kaza da 1 kişi öldü

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de sis ve buzlanma nedeni ile meydana gelen kaza da 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ankara'dan Kayseri istikametine seyretmekte olan 19 UT 044 plakalı otomobil sürücüsü A.S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı.
Otomobilde bulunan A.S. hayatını kaybederken yanında bulunan A.E. yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
(AÖ-Y)

30.01.2017 09:27:41 TSI
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