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Manisa'nın Sultanları Arkas'a acımadı: 0-3

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:27
Manisa'nın Sultanları Arkas'a acımadı: 0-3
Manisa'nın Sultanları Arkas'a acımadı: 0-3

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 18'nci haftasında İzmir temsilcisi Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor maçtan 0-3 gibi net galibiyetle ayrıldı.
Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 18'nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Arkas'ın konuğu oldu. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ve İzmirli voleybolseverler izledi.
Yüksek motivasyonla maça hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk sette rakibi karşısında zorlanmadı. Özellikle servislerden bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kuran Büyükşehir'in Sultanları 18-25'lik skorla 0-1 öne geçti. İkinci sette Arkas Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor hücumları karşısında savunma hamleleri yapmasına karşın başarılı olamadı ve seti 21-25 önde bitiren Manisa ekibi, skoru 0-2 yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü sette de istekli oyununu sürdürdü. Seti 17-25'lik skorla kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyunun skorunu belirledi 0-3. Bu sonucun ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor gruptaki puanını 41'e yükseltti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Onur Deniz Gülbeyaz, Özlem Özdemir
Arkas Spor: Cansın, Sude, Gülçe, Şeyda, Arya, İlayda, Selvi, Gülçe Erdemir, Büşra, Cansu, Melisa, Zeynep, Gizem, Buse, İdil, Nazlıcan, Gizem
Baş Antrenör: Onur Işıkçı
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tuğçe, Jessica, Kath Bell, Gülbahar, Deniz, Pınar, Pelin, Betül, Seden, Gülem, Duygu, Yasemin
Baş Antrenör: Süleyman Bozkan
Setler: 18-25, 21-25, 17-25 (0-3)
(SC-Y)

30.01.2017 09:32:08 TSI
NNNN

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