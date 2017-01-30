YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'nın Sultanları Arkas'a acımadı: 0-3

Manisa'nın Sultanları Arkas'a acımadı: 0-3



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 18'nci haftasında İzmir temsilcisi Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor maçtan 0-3 gibi net galibiyetle ayrıldı.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 18'nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Arkas'ın konuğu oldu. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ve İzmirli voleybolseverler izledi.

Yüksek motivasyonla maça hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk sette rakibi karşısında zorlanmadı. Özellikle servislerden bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kuran Büyükşehir'in Sultanları 18-25'lik skorla 0-1 öne geçti. İkinci sette Arkas Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor hücumları karşısında savunma hamleleri yapmasına karşın başarılı olamadı ve seti 21-25 önde bitiren Manisa ekibi, skoru 0-2 yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü sette de istekli oyununu sürdürdü. Seti 17-25'lik skorla kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyunun skorunu belirledi 0-3. Bu sonucun ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor gruptaki puanını 41'e yükseltti.



Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Onur Deniz Gülbeyaz, Özlem Özdemir

Arkas Spor: Cansın, Sude, Gülçe, Şeyda, Arya, İlayda, Selvi, Gülçe Erdemir, Büşra, Cansu, Melisa, Zeynep, Gizem, Buse, İdil, Nazlıcan, Gizem

Baş Antrenör: Onur Işıkçı

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tuğçe, Jessica, Kath Bell, Gülbahar, Deniz, Pınar, Pelin, Betül, Seden, Gülem, Duygu, Yasemin

Baş Antrenör: Süleyman Bozkan

Setler: 18-25, 21-25, 17-25 (0-3)

(SC-Y)



30.01.2017 09:32:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER