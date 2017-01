YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Şimşek'ten esnafa asayiş uyarısı

Sedat Temel

ANTALYA (İHA) -Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yaklaşık 2 bin ortağın katıldığı genel kurulda konuşan Kaymakam Haluk Şimşek, esnafa asayiş ve huzur konusunda duyarlı olmaya davet etti. Şimşek, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Şimdi önümüzde bir Anayasa referandum süreci var. Bir de bu süreçte kendi aramızda sorun yaşamayalım. Etrafınızda herhangi bir şüphe görürseniz bizi arayın" dedi.

Yaklaşık 2 bin ortağın katıldığı genel kurula Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Antalya Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, önceki dönem CHP Belediye Başkan Adayı Muhammet Konur, çevre ilçe kooperatif başkanları da hazır bulundu. Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Göller Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural'ın üstlendiği genel kurula Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cesur'un katılmaması dikkat çekti.

"2016 yılında 562 esnafımıza 37 milyon 577 bin lira işletme kredisi verdi"

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, yoğun katılımdan memnun olduğunu ifade ederek, esnafa verilen krediler hakkında bilgi verdi. Savran, "Kooperatifimiz 2016 yılında 562 esnafımıza 37 milyon 577 bin lira işletme kredisi vermiştir. Ayrıca 7 milyon lira civarında faizsiz kredi vermiştir. Toplam 45 milyon 577 bin lira kredi verildi. Bu yıl plasmanımız 86 milyon liradır. Bu yıl çok sıkıntılı günler geçirdik. Kimin uşağı olduğu belli olmayan terör darbesi ile yapılan mücadelede çok şehit verilmiştir Bu ülkenin huzuru selameti için Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize da acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. Ülkemizde yaşanan bu olumsuz engellilerin aşılması noktasında esnaflarımız Ahilik geleneğine uygun ülkemizin çıkarlarını ön planda tutmuşlardır. Bu da esnafımızın Ahilik kültürüne ve bayrağına bağlı Vatanına sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle rahmete kavuşmuş olan esnaf ve sanatçılarımızın Şükran'la anıyorum Ruhları şad olsun" dedi.

"Esnaf zaman zaman sıkıntılar yaşıyor"

Esnafın zaman zaman sıkıntılar yaşadığına değinen Savran, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Aynı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Sebebine gelince aylık yaklaşık 4 milyon lira kredi verebiliyoruz. Ama kredi müracaatı 7 milyon liradır. Böyle olunca ayda 2-3 milyon lira dosya beklemiş oluyor. Bu nedenle sınırlı olmak zorunda kalıyoruz. Burada kooperatifimiz ile ilgili şöyle cümle kuruluyor: Kooperatif para veriyor ama faiz alıyor. Şimdi varsayalım 100 bin lira kredi kullanılıyor bir yıllık yüzde 4 faiz işler. 4 bin lira oluyor. Varsayalım bu temerrüde düşerse 22 bin 500 lira ödenir. Yani 4 bin ödenmesi gerekirken 22 bin 500 lira para ödeniyor. Temerrüt neymiş? Borcunu gününde ödememe cezası. Ama bankalarda bu rakam yüzde 52'dir kredi çekme suresinde kimsenin ayrışmasını istemiyoruz. Bir dosya hazırlandı sırasını bekleyecek. Varsayalım birine kredi verilecek. Biz kimsenin aramasından rahatsız olmayız ama başkan arattım olmadı ona arattım olmadı ama filancaya arattım parayı aldım deniyor. Oysa sırası gelmiştir. Böyle bir ayrım yok" diye konuştu.



"Esnafımız, tüccarımız, memurumuz, işçimiz, çiftçimiz hepsinin yanındayız"

Ellerinden gelen hizmeti yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, "Nerede Serikli varsa uzayda bile olsa yanındayız dedik. Esnafımız, tüccarımız, memurumuz, işçimiz, çiftçimiz hepsinin yanındayız. Sanayi de PTT Şubesi istendi yaptık. Camimizin onarımı dediler yaptık. Muhtarlarımız geliyor ne istiyorlarsa üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama her şey hemen olmuyor. Elimizden geleni uğraşıyor yapmaya çalışıyoruz. Zaman içinde Allah'ın izniyle her şeyi yapacağımızı çok daha iyi hizmetler yapacağımızı ifade ediyorum" dedi.



"Üniversitelerde öğrenci sayısının arttırılacak"

Üniversitelerde öğrenci sayısının arttırılacağına değinen Çalık, "Önümüzdeki yıl inşallah 2 bin veya 2 bin 500 üniversite öğrencisi olacak. Ne için çalışıyoruz. Fakülte açılması meslek okulları açılması ve sizler için, esnaf için Serik'in kalkınması için çalışıyoruz. AKEV Üniversitesi de inşallah Mart ayına kadar yetişecek ve 900 öğrenci gelecek. Amacımız Serik'i hareketli yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Turizm için sahil ile ilçeyi birleştirmek lazım. Bunun için Serik'in alt yapısını geliştirmemiz lazım. Yine bunun için de kentsel yenileme yapmamız lazım. Tek engel olan mülkiyet tapu sorunudur hamdolsun bunu da çözüyoruz. Hep birlikte sahip çıkmamız destek vermeniz gerekiyor. Serik hak ettiği yere gelecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye içeriden ve dışarıdan çok büyük bir hücum altında"

İlçenin asayişi ve huzuru için esnaftan destek isteyen Kaymakam Haluk Şimşek, zor bir süreçten geçildiğini söyledi. Şimşek, "Ülkenin en şanslı bölgesinde yaşıyoruz. Turizm ve tarım var. İhracat sıkıntıları var ama Serik'in tarımı çok iyi. Sizlerden bir istirhamım olacak. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkede bürokraside çok büyük eksilmeler oldu. Şehitlerimize Rahmet diliyorum. Gazilere de uzun ömürler diliyorum. Onların sayesinde burada toplantı yapıyoruz. Türkiye içeriden ve dışarıdan çok büyük bir hücum altında. İçeride FETÖ, PKK, DAEŞ, dışarıda uzantısı YPG ile uğraşıyor, belli bir amaçları var. Türkiye büyük bir ülke. Türkler tarihin her döneminde hedefte olan bir millettir. Bizim en büyük özelliğimiz ise zor zamanda birlik olmamızdır. Bu bizim genlerimizde var. Türkler her şeyi içine atar mücadele eder. Şimdi önümüzde bir Anayasa referandum süreci var. Bir de bu süreçte kendi aramızda sorun yaşamayalım. Bu süreci birlik beraberlik içinde atlatalım. Etrafınızda herhangi bir şüphe görürseniz bizi arayın. Telefonlarımız sürekli açıktır. Hepinizde bu konularda yardım bekliyoruz" dedi.

Genel kurulda bazı tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi. En çok dikkat çeken madde ise taksitin zamanında ödenmemesi halinde 30 gün de başlatılan takip süresi 90 güne çıkarılması oldu. Toplantının sonunda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Göller Bölge Birliği tarafından Başkan Bayar Savran'a takdir belgesi ve plaket sunuldu.

30.01.2017

