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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Yılsonu değerlendirme toplantısı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:30
Yılsonu değerlendirme toplantısı
Yılsonu değerlendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sarıkoca, başkanlığında 2016 yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca Başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürlerinin 2016 yılsonu değerlendirme Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlendi.
Düzenlenen 2016 yıl sonu değerlendirme toplantısında, İl ve İlçe Müdürlerin uygulamadaki karşılaştıkları sorunları, önceki toplantıda alınan kararları ile önümüzdeki ay yapılacak iş ve işlemler görüşüldü.
(HLD-BA-Y)

30.01.2017 09:35:58 TSI
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