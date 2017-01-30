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Bayraklı'da sömestr kurslarına büyük ilgi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Bayraklı'da sömestr tatilinde öğrencilere yönelik hazırlanan kurslar büyük ilgi görüyor. 100'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar renkli görüntülere sahne oluyor.

Sömestr tatiliyle birlikte Bayraklı Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezinde başlayan kurslar adeta öğrencilerin akınına uğradı. İlköğretim öğrencilerinin katıldığı ve yoğun ilgi gören kurslar çocukları hem eğlendiriyor, hem eğitiyor. Öğrenciler yarıyıl tatilini çeşitli kurslarla geçirerek keyifli bir atmosferde aktivitelere katılarak sosyalleşiyor. Hafta içi her gün belirlenen saatlerde devam eden kurslar sonucu öğrenciler hünerlerini sahneleyecek.

Yarıyıl faaliyet programı kapsamında tiyatrodan, gitara, dramadan satranca kadar birçok farklı alanda kurslar ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Öğrencilere öğle aralarında ücretsiz yemek servisi de yapılıyor. 5 farklı gruba ayrılan öğrenciler bu hafta sonuna kadar 10.30-15.30 saatleri arasında drama, bokwa, kukla-maske, satranç, ritim, karikatür, oyun, gitar, resim ve düşünce eğitimi kurslarına katılacak.

Ülkenin geleceği olan öğrencilere yapılan yatırımın çok değerli olduğunu söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yarıyıl tatilinde bu kadar geniş katılımlı ve yoğun kurs programlı etkinliğimize çok sayıda çocuğumuzun katılması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik projelerimiz var ve bunları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.



(AG-Y)



30.01.2017 10:07:18 TSI

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