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Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,50-12,68 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 12,68 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 10,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,15 TL en çok 6,97 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,65 TL en çok 6,70 TL.
(MB-E)

30.01.2017 10:14:40 TSI
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