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Erzurumlu spor adamları Ankara'da bir araya geldi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:12
Erzurumlu spor adamları Ankara'da bir araya geldi
Erzurumlu spor adamları Ankara'da bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Murat Çankaya
ERZURUM (İHA) - Erzurumlu Spor Adamları Platform Üyeleri Ocak Ayı Danışma toplantısı için Ankara'da biraraya geldi.
Toplantıya;ASSDER Başkanı Ensar Kurt, Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, TAF Başkanı Fatih Çintımar, Kızak Federasyonu Başkanı Serkan Yaşar, TBF Asbaşkanı Berat Alphan, TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Yıldız, TAF Yönetim Kurulu Üyesi Atıf Ala, Lütfi Bölükbaşı, TGSF Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Ünal,TRT Müşaviri Ahmet Yandırmaz, GSB Daire Başkanı Rahmi Aksoy'un yanı sıra genel sekreterler, spor yöneticileri, kurul üyeleri, kulüp başkanları, antrenörler ve şampiyon sporcular katılırken, Ocak ayının Onur konuğu ise HSYK 3.Daire Başkanı Metin Yandırmaz oldu.
Erzurumlu spor adamları 2017 yılının ilk toplantısında; Ankara'da ve Erzurum'da yapılacak olan spor faaliyetlerini istişare etti. Ocak ayı danışma toplantısı yaklaşık üç yıldır Ankara'da HSYK Başkan Vekili ve 3.Daire Başkanı olarak hizmet eden ve Erzurum'u başarı ile temsil eden HSYK 3.daire Başkanı Sayın Metin Yandırmaz'a plaket takdimi ile sona erdi.
Erzurumlu Spor Adamları Platformundan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Platform olarak amacımız sporun birleştirici gücünü kullanarak başta Ankara olmak üzere tüm Erzurumlu spor adamlarını bir çatı altında toplamak, Erzurum'a daha çok Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Kampı, Ulusal - Uluslararası Turnuva kazandırmak. Erzurum'un tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bizler Erzurumlular olarak doğup, büyüdüğümüz şehre hizmet etmek istiyoruz. Şimdiden Şubat ayında Erzurum'da yapılacak olan EYOF katılımcılarına ve milli takımlarımıza başarılar dileriz. ESAP olarak toplantılarımıza her ay bir Erzurumlu bürokrat, siyasetçi veya sanatçıyı konuk olarak alacağız. Spor yolu ile birlik ve beraberliğimizi pekiştirip, içinde Erzurum olan her olumlu projeye destek vereceğiz."
(MÇ-AA-Y)

30.01.2017 10:16:57 TSI
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