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Osmaneli'deki Vak'a Çalıştayı sona erdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:19
Osmaneli'deki Vak'a Çalıştayı sona erdi
Osmaneli'deki Vak'a Çalıştayı sona erdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, Bilecik Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Osmaneli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Vak'a Çalıştayı sona erdi.
14 üniversiteden 40 akademisyenin katıldığı çalıştayın son gününe Bilecik Valisi Süleyman Elban, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kıral, İl Genel Meclis ve Osmaneli Belediye Meclis Üyeleri katıldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir ve Muhasebe Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Göksel Yücel tarafından yönetilen çalıştay Osmaneli ilçesine eğitim turizmi açısından değer katarken çalıştay ilçe gezisi ile son buldu.
Çalıştayın ardından açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çalıştayımız sona erdi. 14 Üniversiteden 40 değerli akademisyenin katıldığı çalıştay ilçemize de renk kattı. Osmaneli eğitim turizminde tercih edilen kent konumuna geldi. Önümüzdeki günlerde yeni toplantılarla ilçemiz değer kazanmaya devam edecek" dedi.
(CKT-CY-Y)

30.01.2017 10:24:23 TSI
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