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Multifokal Ameliyat Sayesinde Gözlük Kullanımına Son



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hem katarakt sorununa çözüm olan hem de uzak ve yakın görme sorunu yaşayan hastaları tek bir ameliyat ile lens ve gözlük kullanma derdinden kurtaran multifokal göz ameliyatlarına başlandı.

Multifokal göz içi lenslerin özel olarak üretilmiş lensler olduğunu ve bu lensler sayesinde katarakt ameliyatı olan bir hasta aynı anda hem kataraktan hem de uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabileceğini belirten Doç. Dr. Süleyman Demircan "Multifokal göz içi lenslerin üzerinde çeşitli şekillerde ayarlanmış halkalar ve kırıcı yüzeyler bulunmaktadır. Bu özel kırıcı yüzey, dışarıdan gelen ışınları standart merceklerin yaptığının aksine tek bir odak noktasında toplamak yerine birçok odak noktasında toplayarak uzağı ve yakını bir arada gösterme özelliğine sahiptir" dedi.

Katarakt teşhis edilirken hastanın ameliyat sonrası gözlük kullanma ya da kullanmama isteğine göre belirlenecek yöntemler olduğunu belirten Doç. Dr. Demircan "Örneğin standart yapılan fako ameliyatlarında hasta ameliyat sonrasında uzak ve özellikle yakın için gözlük kullanmak zorunda kalabilir. Ameliyattan bir ay sonra göz numaraları netlik kazanır. Eğer hasta ameliyat sonrasında gözlüklerinden de kurtulmak istiyorsa yeni geliştirilen yöntemler sayesinde özel göziçi lensler kullanılarak hem kataraktından hem de gözlüklerinden kurtulma şansı vardır. Özel niteliğe sahip bu lenslere Multifokal göz içi lensler denilmektedir. Bu lenslerin hastaya uygun olup olmadığı yapılan muayenede kornea tomografileri değerlendirildikten sonra netlik kazanır ve kullanılacak göziçi lens gücü (numarası) özel formüllerle hesaplanır. Multifokal göziçi lensler sayesinde hastalarımız hem yakın hem de uzak gözlük bağımlılığından kurtularak gençliğinde dahi sahip olmadığı bir görme kalitesine sahip olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Araştırmaları sonucunda Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olmaya karar verdiğini belirten emekli öğretmen Talip Öccü " 66 yaşındayım ve yaklaşık 40 yıldır gözlük kullanıyorum. Tedavi olmak için İstanbul'da bazı özel hastanelere muayene oldum ve gözümde katarakt olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini belirttiler. Bende hem maliyetini hesaba katarak hem de Süleyman hocama güvendiğimden dolayı burada ameliyat olmaya karar verdim. Şu anda çok memnunum, ameliyatımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

(AÖ-Y)



30.01.2017 10:26:33 TSI

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