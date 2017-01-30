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Demokratik Sağlık Sen'den "Hemşireler idari görevde olmasın" tepkisi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:24
Demokratik Sağlık Sen'den "Hemşireler idari görevde olmasın" tepkisi
Demokratik Sağlık Sen'den "Hemşireler idari görevde olmasın" tepkisi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hemşire ve ebe gibi nitelikli personelin özel kalem, sekreterlik gibi birimlerde çalıştırılmaması gerektiğini söyledi. Bu personellere servis, ameliyathane, yoğun bakım birimlerinde ihtiyaç olduğunu anlatan Demircan, "İdari görevdeki bir hemşirenin tutmadığı her nöbet meslektaşlarının üzerine yük olarak binmektedir" dedi.
Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel taşı olduğunu ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hemşirelerin görev tanımının evrak üzerinde yapıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız sağlık alanındaki meslek mensupları ile ilgili beklentiler farklı olduğu için her geçen gün ağır iş yükü altında ezilmekte. Bu iş yüküne bir de çalıştıkları kurumda eklenen çağın vebası yönetici hastalığı mobbing de eklendiğinde mutsuz hemşire tablosu ortaya çıkmakta. Yıllardır ısrarla hemşire arkadaşlarımızın birilerinin dudakları arasında olmamaları gerektiğinin altını çizerek, 'Hemşirelerimizin branşlaşmalarının önündeki tüm engeller kaldırılsın. Hemşire arkadaşlarımız her derde deva, her işi yapar mantığı ile çalıştırılmasın' diyoruz. Hemşire arkadaşlarımızın görevlendirmeleri kanayan bir yaraya dönmüştür. Kurum içerisinde görev yapacakları klinik, yoğun bakım, acil servis vb. birimler belirlenirken kendi istediği yer ve performansı esas alınmalı; sendikal ayrımcılık bir köşeye kaldırılmalıdır. Hatta idari birimlerde, özel kalemlerde nitelikli meslek mensupları çalıştırılmamalıdır. Tutmadıkları her nöbetin faturasını klinisyen arkadaşlarının ödediği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir" dedi.
Sağlık hizmetlerinde hasta ile birebir teması olan hemşirelerin istemedikleri birimlerde çalıştırılmalarının aslında bir çeşit mobbing olduğunu savunan Demircan, "Biz buradan idarecilerimize de şöyle seslenmek istiyoruz. Sendikal ayrımcılığı ve abalarının altındaki sopaları bir kenara bıraksınlar. Liyakatlı yönetici olsunlar" diye konuştu.

(AG-Y)

30.01.2017 10:28:53 TSI
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