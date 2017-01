YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Baston ustasından "fuar" tepkisi

Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustalarından Refa Gökbulak, EMİTT Fuarına ilçedeki el sanatkarlarının davet edilmemesine tepki gösterdi.

Baston ustası Gökbulak, EMİTT gibi uluslararası bir fuara bir kez dahi davet edilmemelerinin her şeyden önce şanlı tarihimize, Bitlis'e ve Ahlat'a büyük bir zarar verdiğini söyledi. Uluslararası EMİT Fuarına bu yıl da ilçedeki sanat erbaplarının davet edilmemesine tepki gösteren Gökbulak, ilçede imza kampanyası başlatarak en üst mercilere kadar seslerini duyuracaklarında kararlı olduklarını belirtti. Gökbulak, "Bitlis şanlı tarihi ve doğal güzelliğinin yanında 1000 yılık kültürel zenginliğiyle de ülkemizde göz kamaştıran kadim bir şehirdir. Coğrafi konumu nedeniyle pazardan uzak olması, maalesef Bitlis'in en büyük talihsizliğidir. Turizm alanında günümüz insanına Bitlis'in tüm zenginliğini tanıtmak en basta il kültür müdürlüklerinin asli görevidir, zaten bunun için varlar. Ülkemizde birçok vilayet turizm alanında katıldıkları fuarlarda başarılı çalışmalarıyla şehirlerine çok şeyler kazandırmışlardır. Bitlis'in de tek kurtuluşu kuşkusuz turizmdir. Tüm fuarlar tanıtım için hayati önem arz eden büyük fırsatlardır. Ancak 30 yıllık sanat hayatımda Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden herhangi bir destek maalesef bugüne kadar görmedik. Oysa tüm kültürel zenginliğimiz Bitlis'in tanıtımı için en büyük varlığımızdır. Her zaman ön planda tutulmalıdır. Ahlat; Bitlis'in tarihi, doğal ve kültürel zenginliği bakımından en zengin ilçesidir. Böylesi bir zenginliğe sahip Ahlat'ın hiçbir zaman EMİTT gibi uluslararası bir fuara bir kez dahi davet edilmemesi her şeyden önce şanlı tarihimize, Bitlis'e ve Ahlat'a en büyük kötülüktür. Her yıl gerek sanat erbaplarının ve ilçe yöneticilerimizin tüm girişimlerini asla değerlendirmeyen keyfi uygulamaya devam eden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ilçem adına kınıyorum. İvedilikle bu haksız ve keyfi uygulamadan vazgeçilmesini başta Sayın Bitlis Valimizden ve tüm büyüklerimizden talep ediyorum. Yapılan bu haksız, hukuksuz, mesnetsiz uygulamanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Adil olmayan bu uygulamaya yıllardan beri sessiz kalanları da ayrıca kınıyorum. Bizler sanat erbapları olarak sanatlarımızı ömrümüzün sonuna kadar devam etme gayreti, çabası ve heyecanı içerisinde olduk. Bizler bu çalışmaları yaparken kurumları karşımızda değil yanımızda görmek istiyoruz. İlçeme ve sanatlarımıza yapılan bu haksızlığı hukuk içerisinde demokratik tüm haklarımızı sonuna kadar kullanarak başta Kültür Bakanlığına, Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle imza toplayarak ilgili makamlara sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

