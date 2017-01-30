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STK başkanlarından SGK'ya ziyaret

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:26
STK başkanlarından SGK'ya ziyaret
STK başkanlarından SGK'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula'da faaliyet gösteren 152 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan ve 77 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Kaymak Kula Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğü'ne atanan Taner Doğan'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
152 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan ve 77 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Kaymak, SGK Kula İlçe Müdürü Taner Doğan'ı ziyaret ederek 'Hayırlısı olsun' dedi.
SGK İlçe Müdürü Taner Doğan nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "El birliği içerisinde Kula'mızın sorunlarının çözümü noktasında elimizden geldiği kadar karşılıklı olarak birbirimize yardımcı olacağız."
(HY-SC)

30.01.2017 10:31:34 TSI
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