Trabzon'un Of ilçesinde karla mücadele

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Of ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası ulaşıma açıldı.

Of ilçesi Erenköy Mahallesinde meydana gelen heyelan sonrası vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederek heyelandan kapanan yolu ulaşıma açtılar. Of Belediyesi'nin anında mücadelesi mahalleliler tarafından takdirle karşılandı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Erenköy mahallemizde heyelan meydana geldi. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz anında müdahale etti. Meteorolojik veriler doğrultusunda karla mücadele ekiplerimizi 24 saat teyakkuz halinde bekletiyoruz. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışı ile oluşan heyelanlara ekiplerimiz ile anında müdahale ediyoruz" dedi.

"Yoğun kar yağışına karşı elimizde ki imkanlar dahilinde hazırlıklarımızı yaptık"

İlçe merkezimizde bir problem olmadığını belirten Başkan Sarıalioğlu, "Yüksek mahallelerimizde yoğun kar yağışı yaşandı. Meteoroloji ile sürekli temas halindeyiz. Yoğun kar yağışına karşı elimizde ki imkanlar dahilinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Yolları kapanan mahallelerimize anında müdahale ettik. Halkımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık. İş makinelerimizi ve personellerimizi yolları kapanan mahallelerimize yolladık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile de sürekli temas ve koordine halindeyiz. Amacımız insanlarımızın mağdur olmamasıdır. Yoğun kar yağışlarında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma da önemlidir. Hemşerilerimiz bu konuda her zaman duyarlı olmuştur" diye konuştu.

30.01.2017 10:32:54 TSI

