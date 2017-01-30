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Çalışmalarını emniyet müdürüne anlattılar



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir süre önce faaliyete geçen Kara Aslar Motor Grubu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı'yı makamında ziyaret etti. Kara Aslar Motor Grubu Lideri Harun Beler ile yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Beler, grubun çalışmaları hakkında Taşcı'ya bilgi verdi.

Ziyaret hakkında konuşan Beler, "Bir süre önce kuruluş çalışmalarımızı tamamladık. 'Farklı tarzların ortak motosiklet tutkusu' sloganı ile çıktığımız bu yolda kurum ve kuruluş ziyaretlerimize başladık. Bu doğrultuda ilk ziyaretimizi İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Taşcı'ya gerçekleştirdik. Ziyaretimizde grubumuzun hedefleri, çalışmaları hakkında bilgi verdik" dedi.

Kara Aslar Motor Grubu, ziyaret anısına İlçe Emniyet Müdürü Taşcı'ya çiçek takdim etti.

(BA-SC)



30.01.2017 10:34:05 TSI

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