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Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği üyelerine fotoğrafçılık eğitimi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:29
Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği üyelerine fotoğrafçılık eğitimi
Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği üyelerine fotoğrafçılık eğitimi

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği üyelerine, Lüleburgaz Fotoğraf Kulübü tarafından "Fotoğraf ve Fotoğrafçılık Eğitimi" verildi.
Fotoğraf ve Fotoğrafçılık Eğitimi Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü dernek binasında üyelere Fotoğraf Kulübü üyelerinden Adem Çoban, Tanju Özel, İbrahim Orbay ve Melih Bozacı tarafından verildi. Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Atıf Aral, Lüleburgaz Fotoğraf Kulübü üyelerine teşekkürlerini iletti.
(KA-MEF-Y)

30.01.2017 10:34:15 TSI
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