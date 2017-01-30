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Bursa'nın tarihi çarşısı bakımsızlıktan dökülüyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:30
Bursa'nın tarihi çarşısı bakımsızlıktan dökülüyor
Bursa'nın tarihi çarşısı bakımsızlıktan dökülüyor

(Fotoğraflı)

Burak Türker
BURSA (İHA) - Bursa'nın tarihi çarşısı Nalbantoğlu bakımsızlıktan dökülüyor. Cadde boyunca kırılan yağmur ızgaraları yapılmadığı için onlarca vatandaş düşerek yaralandı.
Ulucami'nin karşısında bulunan Bursalıların ve turistlerin uğrak yeri olan Nalbantoğlu çarşısı kaderine terk edildi. Cadde boyunca yağmurun akması için yapılan yağmur oluklarının ızgaraları aylardır kırık olmasına rağmen hiçbir yetkili ilgilenmiyor. Caddeye alışveriş için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise ızgaraları kırık olan yağmur oluklarına basarak yaralanıyor. Özellikle gece saatlerinde bu tehlike daha da artıyor. Izgaraların kırık olduğunu görmeyen vatandaşlar ise daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Çarşıya çıkışı sağlayan merdivenler ise bakımsızlıktan mermerleri dökülmüş vaziyette çirkin görüntüler oluşturuyor. Çarşı esnafı ise günde binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan ve Bursa'nın tarihi mekanı olan çarşının bu içler acısı halinin Bursa'ya yakışmadığını mülk sahibi olan belediye yetkililerinin bir an önce bu durumu düzeltmesini istediklerini belitti.
(BRK-İHS

30.01.2017 10:35:24 TSI
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