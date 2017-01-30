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Kedi Evleri çocukların akınına uğradı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Finike Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi evleri, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Soğuk havaların baş göstermesinin ardından Finike Belediyesi tarafından sokakta yaşayan hayvanların üşümemesi için belediye ekiplerine ilçenin çeşitli noktalarına 'Kedi Evi' yapıldı. Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Ahşap Atölyesi ustalarının ürettiği Kedi Evleri, Zabıta ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün önlerindeki kaselere mama ve su konulan Kedi Evleri, aynı zamanda çocukların da ilgi odağı oldu.

Belediye olarak kentte yaşayan tüm canlılara karşı sorumlu olduklarını ifade eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Soğuk havalarda bizler evlerimizde dahi ısınmakta güçlük çekerken, sokakta yaşayan hayvanları da düşünerek onlara bir sığınak olması amacıyla bu kedi evlerini yaptık. Sokak köpekleri için de çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Bir kentin kalitesini o kentte yaşayan minik dostlara verilen değer belirler. Biz de Finike'yi kaliteli bir kent haline getirmek için aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(AA-



30.01.2017 10:35:28 TSI

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