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Çalışkan, tecrübelerini ASKON üyeleriyle paylaştı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:31
Çalışkan, tecrübelerini ASKON üyeleriyle paylaştı
Çalışkan, tecrübelerini ASKON üyeleriyle paylaştı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi İlahiyatçı Süleyman Çalışkan, Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Adana Şubesi üyeleriyle tecrübelerini paylaştı.
Çalışkan, ASKON Adana Şubesi'nin "Tecrübe Paylaşımı" toplantılarına katıldı. "İlmi beşikten mezara kadar tahsil ediniz" Hadisini referans almak gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Fabrika çalıştırırken, işçi çalıştırırken, makine alırken İslam'a uygun hareket edilmelidir. İş adamlarımız da İslam'ı uygulamalıdır. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Bu bir temeldir. Bir kısmını yaptığımızda tamamını yapmış olmayız" dedi.
Sabırla hareket ederek sevinci isyana dönüştürmemek gerektiğini söyleyen Çalışkan, şöyle devam etti:
"Kapitalist dünyada, sabır yoktur. Bunun sonucunda intiharlar olabilmektedir. İslam ise 'sabır' teklif eder ve sonuçları da ona göre olur. Para iki türlü kazanılır. Birincisi kazanarak kazanılır. İkincisi harcamayarak kazanılır. Harcamayarak kazanmanın ölçüsü, israf etmemektir. Not edilmesi gereken bir konu da şudur: İsrafta hayır yoktur, hayırda israf yoktur."
Biz yapamayız anlayışından kurtulmalıyız. 'Müslüman, daha iyisini kesinlikle yapar' anlayışına ulaşmalıyız. 1990'da Hollanda'ya gittik. Orada gördüklerimizin aşılabilir olduğunu gördük. Ancak, daha önce aşılması gereken komplekslerimizdir. Allah umudumuzu yitirmeyi yasak ediyor. Biz Allah'ın izniyle büyük başarıları elde edebiliriz,"
Kapitalist yapının Türkiye'de kadınların iş hayatına atılmalarının iyi olacağını sandığını söyleyen Başkan Çalışkan şunları kaydetti:
"İslam, kadınların mülk edinme haklarını tanır. Kadın, kocasını geçindirmek mecburiyetinde değildir. Erkekler ise ailesini geçindirmek zorundadır. Çalışan kadın eve yorgun argın geliyor, evde de mesaisi başlıyor. Hani özgürlük veriyordunuz kadına. Bir civciv, bir tavuk yavrusu sevgiyle büyüyorsa, insan yavrusu haydi haydi sevgiyle büyür. Hanımları çalıştırmak ekonomik olabilir, ancak bu şekilde sosyal tahribatın aracısı oluyorlar."
Toplantı sonunda iş adamlarının sorularını yanıtlayan Süleyman Çalışkan'a ASKON Adana Şube Başkan Yardımcısı İlker Medeni tarafından günün anısına bir tablo hediye edildi.
(ELF-Y)

30.01.2017 10:36:38 TSI
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