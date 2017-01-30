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Muratpaşa'da 850 pazarcı esnaf kura çekti



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan ve Yenigün mahallerinde kurulacak Salı Pazarı'nda yer alacak pazarcı esnafının yer kura çekimini gerçekleştirdi. 850 esnaf kendi çektiği kurayla yeni yerini belirledi.

Muratpaşa Belediye Meclisi'nin Ağustos tarihli oturumunda Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi'nde Salı günleri kurulan sokak pazarının Yüksekalan ve Yenigün Mahalleri'ne taşınması kararına bağlı yeni pazar yerlerini oluşturdu. Pazar yerlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 850 pazarcı esnafı her iki pazarda yerini belirlemek için kura çekimi yaptı.

Varlık Mahallesi Kapalı Pazarı'nda yapılan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci'nin de takip ettiği kura çekimi Zabıta Müdürlüğü görevlileri nezaretinde gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden kura çekimiyle pazarcı esnafı iki mahallede birden kurulacak Salı Pazarı'nda yeni yerlerini belirledi.

(AA-



30.01.2017 10:36:39 TSI

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