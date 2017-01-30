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Akdeniz Belediyesi'nden engellilere bina



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait hizmet binası, Tüm Sakatlar Derneği Mersin Şubesi ile Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine 5 yıllığına tahsis edildi.

Akdeniz Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ile bina tahsisine ilişkin bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde, mevcut imar planlarında Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol noktası olarak işaretli bulunan prefabrik bina, 5 yıllığına iki derneğin kullanımına tahsis edildi. Protokolün imza töreni Yenimahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Parkı'nda düzenlendi. Törene Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkan yardımcıları, Tüm Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Gülcihan Ekinci, Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürsel Çiftçi ve dernek üyeleri katıldılar. İmza töreninde konuşan Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürsel Çiftçi, 1960 yılında kurulan ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Türkiye Sakatlar Derneği ile birçok ortak çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Özellikle spor ve eğitim alanlarından engellilere yönelik pek çok projeleri daha olduğunu belirten Çiftçi, binanın 5 yıl daha kendi kullanımlarına tahsis edilmesi dolayısıyla Akdeniz Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Daha önce görev yaptığı yerlerde "engelli parkı" projeleri gerçekleştirdiğini dile getiren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş ise engelli parkı projesini Akdeniz Belediyesi için de programlarına aldıklarını ifade etti. Engelli parkı için en uygun alanın, içinde bulundukları Hüseyin Okan Merzeci Parkı olduğunu vurgulayan Aktaş, "Engellilerimizin ailecek gelebilecekleri, sosyal donatı alanları olan, engelli kardeşlerimizin de çalıştığı bir kafeteryası bulunan bir engelli parkı için bu alanın son derce uygun olduğunu tespit ettik. Hedefimiz bu engelli parkımızın yanı sıra Akdeniz'in muhtelif bölgelerinde yeni parkların imalatını yapmak ve kentimize kazandırmak olacaktır. Bunun için sadece kamu kaynaklarını değil, aynı zamanda sanayici ve iş adamlarımızdan, bağlı bulundukları oda ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarından da destek almak istiyoruz. Belediyemize ait olup, 2010 yılından bu yana engelli kardeşlerimize tahsis edilmiş olan bu binamızı, bu protokol dahilinde 5 yıl daha bu derneklerimize tahsis etmiş bulunuyoruz. Burada derneklerimiz, üyelerine ve tüm engelli kardeşlerimize yönelik en güzel projelere imza atmaya devam edecektir. Biz de bu çalışmalarında onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü engelleri kaldırmak bütün insanlığın yüküdür. Devletimiz engellilerin sosyal yaşama daha fazla adapte olabilmeleri için son dönemde oldukça mesafe kat etmiştir. Mersin'de de hep birlikte bu çalışmaları bir adım daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

(KRY-Y)



30.01.2017 10:38:07 TSI

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