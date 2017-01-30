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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Kaymakam Çimşit kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:33
Kaymakam Çimşit kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Kaymakam Çimşit kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir'e yılın ilk karının yağmasının ardından Viranşehir-Diyarbakır yolunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörlüğü ekipleri kar temizleme ve yol tuzlama çalışması başlattı.
Karacadağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen aralıksız sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ömer Çimşit'e İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur ve İlçe Jandarma Komutanı Murat Özen de eşlik etti. Çalışmalar hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Alaaddin Milli'den bilgi alan Çimşit, ekiplere baklava ve sıcak çay ikramında bulundu. Kaymakam Ömer Çimşit'in soğuğa rağmen onlarca kilometre yol kat edip kendilerini ziyaret etmesinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Milli Çimşit ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(EZ-OE-Y)

30.01.2017 10:38:34 TSI
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