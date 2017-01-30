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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Kula'ya 3 uzman doktor atandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:34
Kula'ya 3 uzman doktor atandı
Kula'ya 3 uzman doktor atandı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından 3 uzman doktor atamasının yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığının Kula Devlet Hastanesine, genel cerrahi, ortopedi ve anestezi uzmanı branşlarına toplam 3 doktor ataması yapıldığını ve söz konusu doktorların önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlayacaklarını belirten AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, "Böylece ilçemizdeki uzman hekim sayısını arttırmak için yapmış olduğumuz çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığımız tarafından doktorlarımızın ataması yapıldı." dedi.
Palabıyık, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Söz verdiğimiz gibi yeni hastanemizin temelini kısa sürede atacağız. Bu konuda her zaman desteklerini aldığım AK Parti MKYK Üyemiz Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur, TBMM KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, Milletvekillerimiz Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen ile Hüseyin Tanrıverdi'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.
(HY-SC)

30.01.2017 10:38:48 TSI
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