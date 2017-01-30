YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayvanat Bahçesi Müzikali Soma'da

Hayvanat Bahçesi Müzikali Soma'da



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara karne hediyesi olan 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı çocuk oyunu, Somalı minikler için sahne aldı.

Çocukların sömestr tatilini eğlenceli geçirmesi amacıyla 17 ilçedeki çocuklar için 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı oyunu Manisa'ya getiren Büyükşehir Belediyesi, oyunu Somalı çocuklarla buluşturdu. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve dürüstlüğün önemi vurgulanan oyunda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Sevimli Ayı Winny'nin arkadaşları Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuk hikayesini anlatan oyun, öğrencileri kahkahaya boğdu. Somalı çocuklar, karne hediyesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

(SC-Y)



30.01.2017 10:39:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER