Hayvanat Bahçesi Müzikali Soma'da
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara karne hediyesi olan 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı çocuk oyunu, Somalı minikler için sahne aldı.
Çocukların sömestr tatilini eğlenceli geçirmesi amacıyla 17 ilçedeki çocuklar için 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı oyunu Manisa'ya getiren Büyükşehir Belediyesi, oyunu Somalı çocuklarla buluşturdu. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve dürüstlüğün önemi vurgulanan oyunda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Sevimli Ayı Winny'nin arkadaşları Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuk hikayesini anlatan oyun, öğrencileri kahkahaya boğdu. Somalı çocuklar, karne hediyesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.
(SC-Y)
30.01.2017 10:39:07 TSI
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