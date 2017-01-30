30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:35
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı
- Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün belirli saatlerde 17 bin 362 aileye ekmek yardımı yapılıyor
- 20 yıldır sürdürülen yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 270 milyon 335 bin ekmek ulaştırıldı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi 17 bin 362 aileye ekmek yardımında bulunuyor. 20 yıldır sürdürülen yardımlar kapsamında, dar gelirlilere bugüne kadar 270 milyon 335 bin ekmek ulaştırıldı.
Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen, fırından yeni çıkmış taze ekmekler her gün belli saatlerde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından mağdur durumdaki ailelere, yaşlı ve kimsesiz kişilere, engellilere ve ailelerine dağıtılıyor. Ekmekler, dağıtım noktalarında bizzat hak sahibine, ailede bulunan kişi sayısına göre teslim edilerek yaşanabilecek bir karmaşanın da önüne geçiliyor.
Yetkililer, yardım yapılacak ailelerin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu belirlendiğini kaydederek, ailelerin yardımlardan yararlanması için gerekli şartları şöyle sıraladı:
"Ankara mücavir alan sınırları dahilinde oturuyor olmak, ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması, sosyal inceleme sonucunda yardım komisyonun belirlediği puanlama sisteminde belirlenen puanı almış olmak."
(JA-HA-Y)

30.01.2017 10:39:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

DERLEME - Trump'ın göçmen kararına tepkiler ile ilgili haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
YEREL

DERLEME - TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINA TEPKİLER İLE İLGİLİ HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA.
Milli atletlerden Avrupa'da 7 madalya
YEREL

MİLLİ ATLETLERDEN AVRUPA'DA 7 MADALYA
Voleybol: Avrupa kupaları
YEREL

VOLEYBOL: AVRUPA KUPALARI
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
YEREL

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ OCAKTA DÜŞTÜ
AK Parti Ankara İl Başkanından referanduma &quot;Evet&quot;
YEREL

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANINDAN REFERANDUMA "EVET"
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

GÜNDEM / 30 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM / 30 OCAK 2017
EPDK'dan 18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza
YEREL

EPDK'DAN 18 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 4,9 MİLYON LİRA CEZA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde, 23 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 20 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 160. GÜNÜNDE, 23 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ HAVADAN VURULDU, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 30 OCAK 2017

Duterte ABD kuvvetlerinden silah depolamamalarını istedi
YEREL

DUTERTE ABD KUVVETLERİNDEN SİLAH DEPOLAMAMALARINI İSTEDİ
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Romanya'da &quot;af tasarısı&quot; protestoları
YEREL

ROMANYA'DA "AF TASARISI" PROTESTOLARI
Nijerya'da Boko Haram saldırısı
YEREL

NİJERYA'DA BOKO HARAM SALDIRISI
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ

Kış yangınlarına dikkat
YEREL

KIŞ YANGINLARINA DİKKAT
Myanmar'da NLD'nin hukuk danışmanına suikast
YEREL

MYANMAR'DA NLD'NİN HUKUK DANIŞMANINA SUİKAST
Malezya açıklarında batan tekne
YEREL

MALEZYA AÇIKLARINDA BATAN TEKNE
Voleybol: Efeler Ligi
YEREL

VOLEYBOL: EFELER LİGİ
Sünnet düğününde 2 kişinin öldürülmesi
YEREL

SÜNNET DÜĞÜNÜNDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
West Ham, Payet için Marsilya ile anlaştı
YEREL

WEST HAM, PAYET İÇİN MARSİLYA İLE ANLAŞTI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN