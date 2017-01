YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere ekmek yardımı

- Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün belirli saatlerde 17 bin 362 aileye ekmek yardımı yapılıyor

- 20 yıldır sürdürülen yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 270 milyon 335 bin ekmek ulaştırıldı



ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi 17 bin 362 aileye ekmek yardımında bulunuyor. 20 yıldır sürdürülen yardımlar kapsamında, dar gelirlilere bugüne kadar 270 milyon 335 bin ekmek ulaştırıldı.

Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen, fırından yeni çıkmış taze ekmekler her gün belli saatlerde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından mağdur durumdaki ailelere, yaşlı ve kimsesiz kişilere, engellilere ve ailelerine dağıtılıyor. Ekmekler, dağıtım noktalarında bizzat hak sahibine, ailede bulunan kişi sayısına göre teslim edilerek yaşanabilecek bir karmaşanın da önüne geçiliyor.

Yetkililer, yardım yapılacak ailelerin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu belirlendiğini kaydederek, ailelerin yardımlardan yararlanması için gerekli şartları şöyle sıraladı:

"Ankara mücavir alan sınırları dahilinde oturuyor olmak, ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması, sosyal inceleme sonucunda yardım komisyonun belirlediği puanlama sisteminde belirlenen puanı almış olmak."

30.01.2017 10:39:55 TSI

