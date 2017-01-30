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Aydın'da müftülüğünün 2. yardım konvoyu Halep'e uğurlandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İl Müftülüğü'nün "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan ikinci konvoy Halep'e uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Suriye'nin Halep şehrindeki mazlumlar ve mağdurlar için "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Aydın'da Halep için toplanan yardımlardan oluşan tır kafilesinin 2. grubu Bey Camii'nden dualarla uğurlandı.

Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, gönderilen tırlar içinde gıda, sağlık ve giyecek malzemeleri olduğunu belirtti. Yapılan konuşmaların ardından yardımları taşıyan tırların Halep'e sağ salim ulaşabilmesi için İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından dua edildi.

(OD-MB-Y)



30.01.2017 10:41:17 TSI

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