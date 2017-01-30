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Başkan Özakcan, Memiş Ağa Konağı'nı ziyaret etti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:37
Başkan Özakcan, Memiş Ağa Konağı'nı ziyaret etti
Başkan Özakcan, Memiş Ağa Konağı'nı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Dalama Mahallesi'nde bulunan Memiş Ağa Konağı'nı ziyaret ederek bahçesinde yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın Müze Müdürlüğü gözetiminde Efeler Belediyesi ekiplerinin Memiş Ağa Konağı'nın bahçesinde yaptığı kazı çalışması sonrası Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan konağı ziyaret etti. Konağın tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Mükerrem Kürüm ve belediye birim amirlerinden bilgi alan Başkan Özakcan, tarihi yapının halkın yararına olacak bir proje ile hayata geçirileceğini söyledi.

Kent merkezinde yaklaşık 226 tane tescilli binanın olduğunu, bunun çoğunluğunu ise evlerin oluşturduğunu kaydeden Öğretim Görevlisi Kürüm, "Günümüze kalan mevcut tarihi binaların büyük bir kısmı Cumhuriyet Dönemi'ne aittir. Rum ve Türk ustaların yaptığı evlerden günümüze çok fazla kalmamıştır. Çünkü Yunanlılar, Aydın'dan giderken büyük bir yangın çıkarıyor, bu yangından dolayı kentin 4'te 3'ü kullanılmaz hale geliyor. Daha sonra Atatürk'ün imar politikası ile birlikte, bu kentin süliyeti yeniden oluşturuluyor. Başkanımız da tarihi yapıları restore ettirerek çeşitli amaçlarla halkın hizmetine sunuyor. Kendisine tarihe verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleri olduğunu hatırlatan Başkan Özakcan, "Tarih, milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Tarih, milletlerin kültürlerini, hayat tarzlarını, milli ve manevi bütün değerlerini nesilden nesle aktararak canlılıklarını devam ettirip, geçmişin olayları ile geleceğe yön veren bir bilim dalıdır. Bu nedenledir ki tarihi mekanlarımız bizim için çok önemlidir. Belediye olarak ilçe merkezimizde bulunan tarihi evleri aslına uygun olarak restore ederek, kültür ve sanat evi olarak halkımızın hizmetine açtık. Memiş Ağa Konağı için de henüz bir karar verilmiş değil ancak ilerleyen zamanlarda restorasyonu yapılarak halkızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.
(MU-MB-Y)

30.01.2017 10:42:34 TSI
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