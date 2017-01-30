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Huzur operasyonu



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Ülke genelinde yapılan 'Huzur Operasyonu' Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de 80 polisin katılımı ile yapıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler her araçta trafik kontrolü yaptı.

İlçe merkezinde şüpheli görülen şahıslar üzerinde GBT uygulaması yapan Çerkezköy Polis'i özellikle trafik uygulamasına trafik kurallarını ihlal eden sürücülüre idari para cezası kesti. Vatandaşlar polisin yaptığı uygulama ve kontrolden memnun kalırken, bir çok vatandaş polislere, "İyi ki varsınız. Yoksa bizim güvenliğimizi kimler sağlayacak" şeklinde konuştu.

Trafik ve yol uygulamasının ardından yaklaşık 40 kişilik polis ekibi, ilçede bulunan kahvehane ve umuma açık yerlerde GBT sorgulaması yaptı.

(UA-MEF-Y)



30.01.2017 10:43:24 TSI

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