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Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:39
Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'ndaki program kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Belediye Kültür Merkezi'nde ise Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Silifke Belediye Başkan Vekili Osman Şen yaptı.
Daha sonra öğrenciler şiir okudu. Silifke Belediye Korusu tarafından Türk Halk Müziği seslendirildi. Silifke Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Atatürk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Silifke Belediye Başkan Vekili Osman Şen yaptığı konuşmasında, "Atatürk Silifke'ye olan ilgisini ilçemize dört kez gelerek göstermiştir. Atatürk Türkiye'de yapmaya çalıştığı birçok değişimin başlangıç noktası olarak Silifke'yi seçmiştir. Bu O'nun bizlere duyduğu güvenin göstergesidir. Atatürk'ün Silifke'ye gelişlerinde söylediği "Silifke'ye geldiğimden memnunum. Sizi kalbimden çıkarmam" sözü Silifke'ye verdiği değeri ve Silifkelilerden duyduğu memnuniyeti belirtir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm bu söylediklerine, yaptıklarına layık olmak için, durmadan çalışmak, Silifke'yi hak ettiği konuma getirmek bizim görevimizdir. Onun izinden yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz, ilkeleriyle yolumuzu aydınlatarak daima ileriye yürüyeceğiz" dedi.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin yıl dönümünde geçmişten devraldığımız sorumluluklarımızı yerine getirme, çağdaş uygarlık seviyesini yakalama ve onun da üzerine çıkma hedefini gerçekleştirme bilinci ve kararlığı içinde Atatürk'e duyduğumuz minnet ve şükran duyguları her zaman kalbimizde yaşayacaktır" dedi.
(MŞN-Y)

30.01.2017 10:43:51 TSI
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