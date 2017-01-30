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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Milli Atlet Elvan Abeylegesse Kayseri OSB'yi ziyaret etti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:41
Milli Atlet Elvan Abeylegesse Kayseri OSB'yi ziyaret etti
Milli Atlet Elvan Abeylegesse Kayseri OSB'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Dünya ve Avrupa'da yapılan atletizm müsabakalarında Türkiye'ye altın ve gümüş madalyalar kazandıran Etiyopya asıllı Milli Atlet Elvan Abeylegesse ile Avrupa Şampiyonu Milli Atlet Kemal Koyuncu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Nursaçan; atletizmde ülkeye gurur yaşatan, sportif kişilikleri ile gençlere örnek olan milli atletler Elvan Abeylegesse ve Kemal Koyuncu'ya başarılarının devamını diledi.
(SK)

30.01.2017 10:45:49 TSI
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