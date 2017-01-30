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Sakal eksikliği erkekler de problem oluyor



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ERZURUM (İHA) - Erkekler için sağlıklı ve gür saçlar kadar, sakal ve bıyığın da önemli olduğunu belirten Dr. Emrah Çinik, özgüven ve dış görünüm açısından erkekler de sakal eksikliğinin problem olduğunu söyledi.

Dr. Emrah Çinik, "Sakal ve bıyık dökülmesinin en önemli sebebi genetiktir. Otoimmün hastalıklar ,cilt hastalıkları, erkeklerde erkeklik hormonu-testosteron düşüklüğü dökülmeye sebep olabilir. Saçsız bölgelere saçları tekrar kazandırmak için kozmetikler ve ilaçlar denensede sonuçlar yetersizdir .Bunun için tek somut ve kalıcı çözüm sakal, bıyık ekimidir" dedi.

Sakal ve bıyık nakli kimlere yapılabilir?

Sakal ve bıyık olmayan veya seyrek olduğunu düşünen herkese nakil yapılabildiğini kaydeden Dr. Çinik, "Sakal ve bıyık ekimi hiç sakalı olmayanlara yapılabileceği gibi,sakal bölgelerinde saçkıran benzeri boşluk alanları için yapılabilir.Ayrıca yara izi olan bölgelere de ekim yapılır" ifadelerini kullandı.

Dr. Çinik, ekimin nasıl olduğunu şöyle anlattı:

"Saç ekiminde olduğu gibi,ense bölgesinden saç kökleri tek tek alınarak istenen bölgeye nakil yapılarak operasyon gerçekleştirilir. Nakilde iki-üç ay sonra gözle görülür sonuçlar elde edilir. Nakıl edilen saç kökleri kısa zamanda, ekildiği bölgenin yapısını ve görünümünü kazanır ve ayırt edilemez hale gelir."

(ÖB-ÖB-Y)



30.01.2017 10:46:48 TSI

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