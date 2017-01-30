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Başkan Turgut'tan esnaf ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Esnafımız bizim için önemlidir" dedi.

Şehir merkezi ve mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla da sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyor. Beraberindeki başkan yardımcısı Ömer Savar, Belediye Meclis Üyesi Osman Şen ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sami Burkut ile birlikte Esentepe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen Turgut, "Her zaman olduğu gibi esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Esnafımız ilçemizin temel direği ve ekonomimizin can damarıdır. Onların karşılaşacağı sıkıntılar, ilçemizi de etkiler. Esnafımızın varsa sıkıntılarını ve bizden taleplerini küçükte olsa çözmemiz gerekir. Çözmek için de esnafımızla bir araya gelip onlarla sağlıklı iletişim kurmamız lazım. Biz de bunu yapıyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi aksatmıyoruz" dedi.

Çarşı esnafı ilçede son 3 yılda gözle görülür bir kentleşmenin oluştuğunu ve yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler.

(MŞN-Y)



30.01.2017 10:46:52 TSI

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