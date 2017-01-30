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Kitap Sizden Tiyatro Büyükşehir'den

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42
Kitap Sizden Tiyatro Büyükşehir'den
Kitap Sizden Tiyatro Büyükşehir'den

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile birlikte sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu Marko Paşa Müzikali'ni Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneledi. Tiyatro severler oyunu izlemeye bilet yerine kitapla geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, oyunun sonunda kültür sanat etkinlikleriyle bu yılın ilk 30 gününde 30 bin seyirciye ulaşıldığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ünlü isimler Kayseri'ye gelmeye devam ediyor. Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu Marko Paşa Müzikali ile birlikte Kayseri'ye geldiler. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunu izlemek için gelen tiyatro severler bilet yerine birer kitap getirdiler.
Tiyatronun efsane isimlerinden Nejat Uygur'un yıllarca sahneye koyduğu Marko Paşa Müzikali'ni ölümünün ardından çocukları Süheyl ve Behzat Uygur sahneye taşıdı. Ünlü oyuncuların rol aldığı oyun beğeniyle izlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-kırmızı kaşkolüyle salona gelerek oyunun son bölümünü takip etti.
Ünlü Oyuncu Behzat Uygur, oyun sonrası yaptığı açıklamada tiyatro adına, sanat adına, kültür adına Kayseri'de güzel şeyler yapıldığını belirterek, tiyatro salonlarını doldurmanın alkışı hak ettiğini söyledi. Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
30 GÜNDE 30 BİN İZLEYİCİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de oyun sonrası tüm kadroyu tebrik etti ve Süheyl-Behzat Uygur kardeşlere çiçek verdi. Efsane tiyatrocu Nejat Uygur'a Allah'tan rahmet dileyen ve geride Süheyl ve Behzat Uygur gibi iki eser bıraktığını dile getiren Başkan Çelik, oyun nedeniyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayında 30 günde 30 binden fazla seyirciye ulaştığını vurgulayan Başkan Çelik, Kayseri'nin yapılan güzel etkinliklere değer verdiğini belirtti. Tiyatro ile birlikte düzenlenen kitap kampanyasıyla bin 500'e yakın kitap toplandığını ifade eden Başkan Çelik, bu kitapları tasnif ederek imkanı olmayan okullara göndereceklerini kaydetti.
SANATA SPOR KARIŞTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması sırasında yaptığı espriler kahkahalar ve alkışlarla karşılandı. Tiyatroya Kaysersipor-Fenerbahçe maçından geldiğini belirten Başkan Çelik, "Sanata sporu karıştıracağız; ama Kayserispor 4-1 kazandı" açıklamasını yapınca büyük alkış aldı. Behzat Uygur da Başkan Çelik'e sanata verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.
Kahkahalarla dolu gece Nejat Usta'nın "Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, ortancaların alnından öpüyoruz" sözleriyle sona erdi.
(AÖ-Y)

30.01.2017 10:46:57 TSI
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