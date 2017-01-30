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SESOB Başkanı Köksal'dan, Vali yardımcılarına ziyaret



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Vali Yardımcılığına atanan Zihni Yıldızhan ve Yeliz Yıldızhan'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali yardımcıları ile bir süre sohbet eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, teşkilatın çalışmaları ve yapısı hakkında bilgi verdi. Köksal,"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak başta valiliğimiz olmak üzere kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Kurumlarımızın bağlı olduğu vali yardımcılarımızla da her zaman diyalog içerisinde, birlikte hareket etmeye ve esnaflarımızın sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. İlimize yeni atanan Vali Yardımcılarımız Zihni Yıldızhan ve Yeliz Yıldızhan'ın yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Vali yardımcıları Zihni Yıldızhan ve Yeliz Yıldızhan ise Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, güzel bir Anadolu kendi olan Sivas'ta görev yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, ziyaretinden dolayı Köksal'a teşekkür etti.

(UY-AÖ-Y)



30.01.2017 10:48:55 TSI

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