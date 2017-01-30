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Kırkağaç'ın iki mahallesinde asfalt çalışması yapılıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın Küçükyaya ile Siledik Mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç'ın Küçükyaya ile Siledik Mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladı. Çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman yerinde inceledi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç'ta çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin Küçükyaya ile Siledik Mahallelerini birbirine bağlayan 4 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



30.01.2017 10:53:40 TSI

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