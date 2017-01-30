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Silifkelilerden EMİTT Fuarı'na çıkarma

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:48
Silifkelilerden EMİTT Fuarı'na çıkarma
Silifkelilerden EMİTT Fuarı'na çıkarma

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi, Kent Konseyi ve Ticaret Odası, bu yıl 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2017 EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na çıkarma yaptı.
Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı, bugün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını açtı.
İstanbul'da açılışı gerçekleştirilen EMİTT Fuarı'na Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, başkan yardımcıları Ömer Savar, Mehmet Kafes, Esen Tuba Tol, belediyenin kültür müdürü Üstün Zayim, Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman ve yürütme kurulu üyeleri ile Silifke'den çok sayıda basın mensupları katıldı.
Birçok ilin valisi, milletvekili, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ziyaret ettiği Silifke Belediyesi standında Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, tarafından yoğurtlu lokum kesilerek, gelen yerli ve yabancı konuklara ikram edildi.
Yöresel ürünlerin ve turizm tanıtımlarının ağırlıklı olarak tanıtıldığı fuar ile ilgili olarak bilgi veren Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, '2017 EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında açmış olduğumuz Silifke standını birbirinden değerli konuklar ziyaret etti. Mersin ili içerisinde gerek turizm gerekse tarım ürünleri açısından zengin olan ilçemiz standı, fuara ayrı bir hava ve ayrı bir renk kattı.
Silifkeliler olarak yaşadığımız ilimizi ve ilçemizi ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtmak gerçekten güzel bir olay. Bu fuara hazırlanmada emeği geçen Kent Konseyimize, Belediye Kültür Müdürlüğümüze, odalarımıza, derneklerimize ve emeği geçen bütün herkese yürekten teşekkür ediyorum. 26-29 Ocak tarihleri arasında açılan bu fuarda ilçemizin değerlerini en iyi şekilde tanıttık.
Burada tarihi ve kültürel değerlerimizi anlatan broşürler dağıtarak, tarım ürünlerimizin lezzetini yerli ve yabancı insanların damak zevkine sunduk. Bundan sonrada bu tür fuarlara katılmayı sürekli hale getirmek istiyoruz" dedi.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise, 'Tarihi, kültürü, doğası, iklimi başta olmak üzere birçok şehrin sahip olduğu özelliklerin tümünü yüreğinde barındıran Silifke, tarım ve turizm yönüyle bu fuara damgasını vurdu" dedi.
"Fuar oldukça heyecan verici ve önemli bir fuar" diye konuşan Silifke Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman ise, "İlçemizin tanıtımının yapılması ve ekonomik yapısının canlanması için turizm ile tarım alanında ki tanıtım çalışmalarını arttırmalıyız. Bu fuarlar, şehrimizi görmemiş ve görme fırsatı bulamamış olanlara şehrimizin eşsiz doğasını ve büyük bir kültür hazinesi olduğunu göstermek için büyük bir fırsattır" diye konuştu.
EMİTT 2017 Fuarı'nda yer alan Silifke standında gösteri sunan Silifke Belediyesi Halk Oyunları ekibi, izleyenleri büyüledi. Belediye Kültür Müdürü Üstün Zayim, tarihi ve kültürel mirası ile zengin turizm potansiyeline sahip Silifke'nin yöresel oyunları ve figürleriyle de daha çok yerli ve yabancı turisti çektiğini ifade etti.
(MŞN-Y)

30.01.2017 10:53:56 TSI
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