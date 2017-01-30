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İnönü Belediyesi'nin 2. Kızak Şenliği gerçekleşti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:51
İnönü Belediyesi'nin 2. Kızak Şenliği gerçekleşti
İnönü Belediyesi'nin 2. Kızak Şenliği gerçekleşti
- Kaymakam Uzan ve Belediye Başkanı Bozkurt da katılımı ile şenliğin dozu daha da arttı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 2. Kızak Şenliği yoğun ilgiyle karşılaşırken, Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da katılımcılar arasında yer aldı.
İsmetpaşa mahallesi Aktaş Mevii'nde düzenlenen şenliğin dozu, Seyitgazi Spor maçından 8-2 galibiyetle dönen İnönü Spor kafilesinin de dahil olmasıyla daha da arttı. Halkın yoğun katılımı ile ortak bir sevinç yaşandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece alanlara ödüllerini Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kepez ve Meclis Üyesi Tahsin Çelik verdi. Doğal beyaz manzarada kızak kaymanın ve mangal keyfinin tadını çıkaran vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
(İHA-MET-Y)

30.01.2017 10:56:05 TSI
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