30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karşıyaka'da çocuklara ücretsiz kurs müjdesi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:56
Karşıyaka'da çocuklara ücretsiz kurs müjdesi
Karşıyaka'da çocuklara ücretsiz kurs müjdesi

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için uğraş veren Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübünde yeni dönem kurs kayıtları 6 Şubat'ta başlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek kurslar, çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getirecek.
Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Kulübü, yeni dönemi 8 farklı branştaki ücretsiz kurslarla açacak. Karşıyakalı çocuklar için; Diksiyon, İngilizce Drama, Eğlenceli Fen, Eğlenceli Matematik, Resim, Karikatür, Yaratıcı Drama ve Satranç kursları düzenlenecek.
Kayıtların 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacağı kurslara, Çocuk Kulübü üyeleri ücretsiz olarak katılabilecek. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuk Kulübümüz bünyesinde yeni dönemde de dolu dolu bir kurs programı hazırladık. Her şey onlar için" dedi.

(AG-Y)

30.01.2017 11:01:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de &quot;Time Trial&quot;e yoğun ilgi
YEREL

İZMİR'DE "TİME TRİAL"E YOĞUN İLGİ
İhale iptal edildi, çöken duvarı belediye ekipleri ördü
YEREL

İHALE İPTAL EDİLDİ, ÇÖKEN DUVARI BELEDİYE EKİPLERİ ÖRDÜ
Bucalılar toplumsal cinsiyet eşitliğini öğrendi
YEREL

BUCALILAR TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ÖĞRENDİ
Seferihisar'da hasta ve engellilere evde bakım ve sosyal destek hizmeti
YEREL

SEFERİHİSAR'DA HASTA VE ENGELLİLERE EVDE BAKIM VE SOSYAL DESTEK HİZMETİ
Demokratik Sağlık Sen'den &quot;Hemşireler idari görevde olmasın&quot; tepkisi
YEREL

DEMOKRATİK SAĞLIK SEN'DEN "HEMŞİRELER İDARİ GÖREVDE OLMASIN" TEPKİSİ
Bayraklı'da sömestr kurslarına büyük ilgi
YEREL

BAYRAKLI'DA SÖMESTR KURSLARINA BÜYÜK İLGİ
Dünyanın turizmcisine Seferihisar sunumu
YEREL

DÜNYANIN TURİZMCİSİNE SEFERİHİSAR SUNUMU
Fareler ve İnsanlar Buca'da sahnelendi
YEREL

FARELER VE İNSANLAR BUCA'DA SAHNELENDİ
Başkan Pekdaş: &quot;Bu ülke hepimizin&quot;
YEREL

BAŞKAN PEKDAŞ: "BU ÜLKE HEPİMİZİN"
Karşıyaka'dan çocuklara dev armağan
YEREL

KARŞIYAKA'DAN ÇOCUKLARA DEV ARMAĞAN