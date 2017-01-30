30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eğitimcilerden 'yerli ve milli eğitim felsefesi' önerisi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:01
Eğitimcilerden 'yerli ve milli eğitim felsefesi' önerisi
Eğitimcilerden 'yerli ve milli eğitim felsefesi' önerisi
- YYÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla:
- "Eğitim sistemi ve eğitim programlarımızın felsefesi yerli ve milli olmalı"
- "Eğitim sistemi felsefemiz ABD'den transfer edilmiş"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA)  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla, "Köklü bir geçmişe sahip olan Türk eğitim sisteminde en büyük sorun; yerli ve milli bir felsefeden yoksun olmasıdır" dedi.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Yayla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazen müfredat değişikliklerine gidildiğini hatırlatarak, "Türk eğitim sistemi çok köklü bir geçmişe sahip olmakla birlikte çağı yakalama adına çok ciddi değişikliklere maruz kalmıştır. Bunun neticesinde olumlu sonuçlar ortaya çıktığı gibi olumsuz neticeler de alınmaktadır. Ancak bana göre eğitim sistemimizin en temel sorunu; kendimize özgü, milli ve yerli bir eğitim felsefemizin olmamasıdır. Malumunuz her eğitim sisteminin dayandığı bir felsefe vardır. Bizim eğitim sistemimizin ve programlarımızın dayandığı felsefe yabancı kaynaklıdır. Yani eğitim sistemimiz, pragmatizm felsefesine dayanır. Programlarımız ise ilerlemecilik eğitim felsefesine dayanmaktadır. Bu eğitim felsefesi ABD'de ortaya çıkan ve daha sonra bizlere transfer edilen bir eğitim felsefesi anlayışıdır" dedi.

"Bir beton yığını şeklinde inşa edilen okullardan vazgeçilmeli"
Eğitimde yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi adına milli ve kendi değerlerimize uygun yeni bir eğitim felsefesi inşa edilmesi gerektiğini savunan Yayla, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Eğitim sistemimizle alakalı sorunları dört başlıkta sıralamak mümkün. Bunlardan bir tanesi altyapı sorunları, ikincisi öğretmenlerle ilgili sorunlar, üçüncüsü öğrencilerle ilgili sorunlar ve dördüncüsü de veli ve ailelerimizle alakalı sorunlardır. Altyapı sorunlarına bakıldığında; okullarımızın ve sınıflarımızın fiziki yapısı ile ilgili sorunlar, mevcut son yıllarda bu anlamda güzel okullar inşa edilse de okullarımızın sosyal donatıları, oturma düzeni ve benzeri sorunlar görmekteyiz. Bir beton yığını şeklinde inşa edilen okullardan vazgeçilmeli."

"Öğretmenlerle alakalı ciddi sorunlar mevcut"
Eğitim camiasının kanayan yaralarından bir tanesinin de öğretmenlerle alakalı sıkıntılar olduğunun altını çizen Yayla, "Özellikle öğretmenlerin mesleki gelişim ve hizmet içi eğitimleri ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Aday öğretmen seçiminde sorunlar var. Nitelikli öğretmen seçiminde sorun yaşıyoruz. Özellikle bölgemiz ve ilimiz bazında ciddi sayıda ücretli öğretmen çalıştırıldığını biliyoruz. Yine bölge bazında yaşadığımız öğretmen sirkülasyonu büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerimiz özellikle bu bölgelerde çok farklı gerekçeler göstererek ayrılmaktadırlar. Bu da eğitimde başarı seviyemizi düşürmektedir" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler ve ailelerle alakalı da bölgede motivasyon ve dil sorunu yaşandığını sözlerine ekleyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla, "Velilerimizin sosyoekonomik düzeylerinin düşük olması, bilinç düzeyinin istenilen seviyede olmaması ciddi sorun teşkil etmektedir. Bunların dışında yönetici sorunu, sınav sisteminde yaşanan sorunlar, kırsalda eğitim ve taşımalı eğitim ve ikili eğitim sistemi gibi sorunlardan söz etmek mümkün" diye konuştu.

"Yeni programda 15 Temmuz darbe kalkışması da yer alacak"
Eğitim programları ile ilgili de sorunlar olduğunu aktaran Yayla, çözümün yerli ve milli bir sistem felsefesinde geçtiğini ifade ederek, "Son dönemlerde programlara yönelik takdire şayan çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle teknolojik cihazların kullanılması anlamında yenilikler mevcuttur. Yine becerilerin kazandırılması noktasında da birtakım yenilikler mevcuttur. Ancak sınav sistemimiz değişmediği müddetçe, 21. yüzyıl becerilerini öğrenciye kazandırmak zor olacaktır. Tarih programlarına baktığımızda, normalde 2. Dünya Savaşına kadar olan kısmı mevcut, ancak yeni programda 1950'den 2016'ya kadar ki güncel olaylar yer almaktadır. Bununla beraber AB süreci, Kıbrıs müzakereleri, 1960 ve 1980 darbeleri, 15 Temmuz demokrasi zaferimiz gibi güncel olaylar da yer almaktadır" şeklinde konuştu.
(MD-MSA-Y)

30.01.2017 11:06:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı sahaya indi
YEREL

AK PARTİ ÖZALP İLÇE BAŞKANLIĞI SAHAYA İNDİ
Genel Sekreter Yaşar'dan maç değerlendirmesi
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ
Van'da hava ulaşımına kar engeli
YEREL

VAN'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ
GÜNCELLEME - Van'da 2 avcı kayboldu
YEREL

GÜNCELLEME - VAN'DA 2 AVCI KAYBOLDU
Van'da yoğun kar yağışı
YEREL

VAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
AK Parti'den referandum hazırlığı
YEREL

AK PARTİ'DEN REFERANDUM HAZIRLIĞI
Edremit'te karla mücadele çalışması
YEREL

EDREMİT'TE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
Van'da 2 avcı kayboldu
YEREL

VAN'DA 2 AVCI KAYBOLDU
Van Büyükşehir Belediyesinden mahsur kalanlara sıcak yemek
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN MAHSUR KALANLARA SICAK YEMEK
Kaçak sigaralar yakılarak imha edildi
YEREL

KAÇAK SİGARALAR YAKILARAK İMHA EDİLDİ
Bakan Avcı'dan Van standına ziyaret
YEREL

BAKAN AVCI'DAN VAN STANDINA ZİYARET
AK Partili Bayramoğlu: &quot;HDP elimizi güçlendirdi&quot;
YEREL

AK PARTİLİ BAYRAMOĞLU: "HDP ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ"
Van'da kaçakçılık operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Doğuda kış
YEREL

DOĞUDA KIŞ
Rektör Battal 'Evet' dedi
YEREL

REKTÖR BATTAL 'EVET' DEDİ
Yollar kapanınca tır sürücüleri Muradiye'ye sığındı
YEREL

YOLLAR KAPANINCA TIR SÜRÜCÜLERİ MURADİYE'YE SIĞINDI
Türkiye genelinde &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE "HUZUR OPERASYONU"