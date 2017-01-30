YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çolakbayrakdar, down sendromlu gençle birlikte maç izledi

Başkan Çolakbayrakdar, down sendromlu gençle birlikte maç izledi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını down sendromlu Ahmet Özlü ile birlikte izledi.

Başkan Çolakbayrakdar, geçen günlerde Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcularının ödül töreni sırasında yanına gelip, kendisiyle birlikte Kayserispor-Fenerbahçe maçını izlemek istediğini söyleyen down sendromlu Ahmet Özlü 'nün isteğini kırmadı. Başkan Çolakbayrakdar, Fenerbahçe-Kayserispor maçını Kadir Has Stadyumu locasında konuk ettiği Ahmet Özlü ile birlikte izledi.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bugün burada down sendromlu kardeşimin isteğini yerine getirdik. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti içinelimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Maç sonrası Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Ahmet Özlü, keyifli bir gece yaşadığını söyledi. Özlü, Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(SK)



30.01.2017 11:12:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER