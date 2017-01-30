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Mersin'de 790 ton sedir tohumu toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında Mersin'de 790 ton karpelli sedir tohumunu toprakla buluşturdu.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında rehabilitasyon çalışmaları 3 bin 379 hektar alanda çalışma yapılarak tamamlandı. Bu çalışmalarda, söz konusu alanda Mersin il genelinde 790 ton karpelli sedir tohumu gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarda dozerle toprak işleme, ekskavatörle meror tipi toprak işleme metotları uygulanmış sahalara 790 ton karpelli sedir tohumu ekimi ve dikimler yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Ülke genelinde rehabilitasyon çalışmalarında program ve gerçekleşmelerde birinci sıradayız. Çalışmalarda emeği geçen işçisinden müdürüne kadar tüm çalışanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(KYM-Y)



30.01.2017 11:14:20 TSI

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