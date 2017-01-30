YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ASİMDER'den İHA'ya ziyaret

ASİMDER'den İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır bürosunu ziyaret etti.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, İHA muhabiri Ercan Tunç ile bir süre sohbet ettikten sonra, gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Göksel Gülbey, "Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin ve ilçelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır" dedi.

İHA Iğdır Temsilcisi Tunç ise, ziyaretinden dolayı Gülbey'e teşekkür etti.

(MSA-Y)



30.01.2017 11:17:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER