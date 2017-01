YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk İslam Sanatları kış kampı

Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 81 ilden bin 500 genci 11 ilde kış kamplarında buluşturdu. Bu kamplardan Türk İslam Sanatları Kampı Edirne İl Müdürlüğü tarafından 23-27 Ocak tarihleri arasında Edirne'de düzenlendi.

Türk İslam Sanatları kampı, KYK İl Müdürü Mustafa İKİZ ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Prof.Dr.Ahmet Atan ve müdürlerin katılımı ile açıldı. Bunun yanında programa Doç. Dr. Abdülhamit Avşar ve bir çok akademisyen katıldı. Medeniyet ve sanat konularının işlendiği kampta uygulamalı olarak hat, ebru, minyatür, tezhip sanatları öğrencilere gösterildi. Kars, Ardahan, Erzurum, Sivas, Kırşehir, Bolu, Bartın ve Zonguldak illerinden katılan öğrenciler kampın ikinci gününde şehit aileleri ile buluştu.

Katılımcı 150 öğrenci önce Edirne Balkan Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette Edirne Vaizi Selim Al, şehitlikler ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bu illerden gelen bir grup öğrenci, KYK İl Müdürü Mustafa İkiz ve Edirne Müftü yardımcısı Mehmet Altay, Şehit İstiklal Vardar'ın ailesini ziyaret ederek şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra aile ile birlikte şehitliğe gidilerek dualar edildi.

KYK İl Müdürlüğü'nün daveti ile öğrenciler ve şehit aileleri bir araya gelerek yemekte buluştu. Yemekte KYK İl Müdürü, Müftü Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ve yurt müdürleri de hazır bulundu. Öğrenciler ile şehit yakınları arasında duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler başka illerden geldiklerini ve şehit yakınları ile tanışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. İlk defa Edirne'ye gelen öğrenciler bu kadar çok tarihi değer karşısında hayran kaldıklarını söylediler.

KYK İl Müdürü Mustafa İkiz, yaptığı açıklamada, kampa katılan kurum yurtlarında barınan ve farklı şehirlerde öğrenim gören gençleri şehit yakınları ile bir araya getirerek aralarında birlik ve beraberlik duygularını geliştirmeyi, ziyaretler ile tarihi ve manevi değerlerimizi hatırlatmak ve milli bir tarih bilinci oluşturmayı hedeflerini belirterek hem öğrencilerin hem de şehit ailelerimizin çok memnun olduklarını ifade etti.

Edirne'nin tarihi mekanlarını, müzeleri ve camileri gezen öğrenciler, hayranlıklarını ifade ettiler. Türk İslam sanatlarını gezdikleri mekanlarda müşahede eden öğrenciler, tekrar Edirne'ye gelmek istediklerini ifade ettiler.

Kampın son gününde Prof. Dr. M. Zeki Kuşoğlu ve Yazar Sadık Yalsızuçanlar konuşmacı olarak katıldılar. Kuşoğlu konuşmasında, "Sanat Allah'ın kullarına lütfettiği ortak dilin adıdır. Sanat sayesinde hangi dilden olursak olalım birbirimizi anlama imkanına sahibiz" dedi.

Sanatı koruyucu hekimliğe benzeten Kuşoğlu, öğrencilere seslenerek "her mesleğin yanında bir meşrebiniz olsun, meşrebiniz sanat olsun. Aklın güzelliğini ancak sanatla yakalarsınız" diyerek konuştu.

Programda konuşan Yazar Sadık Yalsızuçanlar ise, "Türk İslam Sanatları, irfan ocaklarından çıkmıştır. Bu bir gönül işidir. Bu iş ustasız, öğretmensiz olmaz. Musiki, hat, ebru, çini, tezhip, kündekari gibi sanatlar hep irfan ile aşk ile olur" ifadelerini kullandı.

Edirnekari sanatının da Edirne'ye has bir sanat olduğunu belirten Yalsızuçanlar, irfan bilmektir. İrfana ulaşmanın tek yolu aşk'tır. Her devirde iyiler ve kötüler, Yezidler ve Hüseyinler olur, ancak iyi güzele baskın çıkar" diyerek öğrencilere hitap etti.

Kamp sonunda katılımcı öğrencilere belgeleri törenle verildi. Ayrıca öğrencilere Edirne'ye özgü mis sabunu, badem ezmesi ve kurabiye hediye edildi.

30.01.2017 11:20:20 TSI

