Çolakbayrakdar Down Sendromlu Gence Futbol Keyfi Yaşattı

(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını down sendromlu misafiriyle birlikte izledi. Başkan Çolakbayrakdar maçı birlikte izlemek için söz verdiği Kocasinan Spor Kulübü sporcularından down sendromlu Ahmet Özlü ile stadyumda buluştu. Kayserispor'un 4-1'lik üstünlüğü tüm taraftarlara olduğu gibi Başkan Çolakbayrakdar'a ve down sendromlu sporcuya da büyük sevinç yaşattı.

Başkan Çolakbayrakdar, geçtiğimiz günlerde Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcularının ödül töreni sırasında yanına gelen down sendromlu Ahmet Özlü 'nün isteğini kırmadı. 'Başkanım birlikte Kayserispor- Fenerbahçe maçını izleyebilir miyiz.' diyen Özlü 'nün isteğini geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, Kadir Has Stadyumu locasında Özlü'yü konuk etti.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bugün burada down sendromlu kardeşimin isteğini yerine getirdik. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Maç sonrası Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Ahmet Özlü, keyifli bir gece yaşadığını söyledi. Özlü, Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

30.01.2017 11:21:26 TSI

